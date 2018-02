Russa morre eletrocutada ao fazer selfie dentro de banheira

Moscou – Uma mulher de 42 anos se eletrocutou na banheira da sua casa em Moscou quando o celular com o qual tentava tirar uma selfie escapou das suas mãos e caiu na água, informaram nesta segunda-feira veículos de imprensa da Rússia.

“Podia passar horas tomando banho. Com um livro, com vinho ou velas”, assegura o meio “Mash”, que no entanto não detalhou como se pôde averiguar que a vítima tentava fazer uma selfie no momento da tragédia.

O corpo da mulher foi encontrado por seu filho, que quebrou a porta do banheiro depois que sua mãe estava há várias horas sem dar sinais de vida.

Segundo o “Mash”, o jovem encontrou sua mãe prostrada na banheira, com o telefone sobre seu peito e conectado à rede elétrica.

Esta morte, que aconteceu no dia 7 de fevereiro, é pelo menos a terceira que acontece em Moscou em circunstâncias idênticas.

Em meados de fevereiro um jovem de 17 anos se eletrocutou na banheira quando um tablet conectado à tomada caiu de suas mãos.

No início deste mês, uma menina de 12 anos de Moscou perdeu a vida na banheira quando seu telefone caiu, também ligado à corrente elétrica.