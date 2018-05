Rua do Havaí é engolida por “mar de lava” enquanto diversas casas queimam

PAHOA, Havaí (Reuters) – Uma maré de rochas derretidas transformou uma rua do Havaí em terra arrasada vulcânica na sexta-feira, enquanto o número de casas destruídas pela erupção do vulcão Kilauea aumenta e as autoridades orientaram os moradores a fugir de uma onda de lava que se encaminha em direção a eles.

A fúria destrutiva da erupção do vulcão Kilauea foi liberada sobre o conjunto habitacional Leilani Estates, em Big Island, com o número de casas e outras estruturas destruídas saltando para 82, ante as 50 apuradas em uma contagem anterior, segundo a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

Cerca de 2.200 acres (890 hectares) de terra foram incendiados pela lava desde 3 de maio, no que provavelmente é a erupção mais destrutiva do Kilauea em mais de um século, de acordo com o Condado do Havaí.

“Foram oito casas tomadas nesta estrada em 12 horas”, disse Ikaika Marzo em um vídeo postado no Facebook, enquanto estava na rua Kaupuli, mostrando um campo de lava preta, com aspecto de vidro, onde a casa de seu primo deveria estar.

O magma jorrado a partir de cones de cinzas de 30 metros de altura formou lagoas elevadas de rocha derretida que devem transbordar em breve e chegar às próximas fileiras de casas – a rua Kahukai e a rua Mohala. Os bombeiros foram de porta em porta removendo os moradores antes que a lava chegasse.