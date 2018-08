Rouhani diz que disposição de Trump por conversas visa criar caos no Irã

Ancara – O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse nesta segunda-feira que Teerã pode manter conversações com os Estados Unidos se Washington comprovar sua credibilidade após a saída de um acordo nuclear e a retomada de sanções contra a República Islâmica.

“Somos sempre a favor da diplomacia e das conversações… Mas as conversas precisam de honestidade … Os EUA reimpuseram sanções ao Irã e se retiraram do acordo nuclear, e querem manter conversações conosco”, disse Rouhani em discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal.

“A disposição de Trump para conversas diretas é apenas para consumo doméstico na América … e para criar caos no Irã.”

Autoridades norte-americanas afirmaram que Trump está pronto para encontrar líderes iranianos a qualquer momento na tentativa de elaborar um novo acordo com Teerã, depois que o presidente dos EUA retirou o país do acordo nuclear de 2015 em maio.

De acordo com essas autoridades, Trump vai implementar com vigor as sanções econômicas que está impondo novamente contra o Irã nesta semana e espera que as medidas tenham um impacto significativo na economia iraniana.