Roma vai banir carros a diesel do centro histórico em 2024

São Paulo – Seguindo uma tendência crescente na Europa, a prefeitura de Roma decidiu banir o trânsito de carros a diesel no centro da cidade. A medida visa reduzir a poluição atmosférica causada pela queima desse combustível.

Há anos, a região sofre com picos de má qualidade do ar, que prejudicam a saúde da população e as centenas de monumentos históricos que adornam a cidade. O anúncio foi feito nesta semana pela prefeita Virginia Raggi, e publicado em sua página no Facebook.

Cerca de dois terços dos 1,8 milhão de carros novos vendidos na Itália no ano passado eram movidos a diesel. Segundo a prefeita de Roma, “se queremos intervir seriamente, temos que ter a coragem de adotar medidas fortes”.

O anúncio romano vem na esteira da decisão da justiça da Alemanha de delegar a cada cidade a decisão de proibir a circulação de veículos poluentes. Assim como em outros lugares da Europa, várias cidades alemães sofrem com a poluição do ar.

Em dias em que os níveis de poluentes superam limites considerados seguros, as autoridades costumam reduzir os preços dos transportes públicos a fim de estimular a população a deixar o carro em casa.

Outros países estudam medidas mais duras para combater a poluição. Reino Unido e França, por exemplo, resolveram que proibirão a venda de carros a diesel e a gasolina a partir de 2040