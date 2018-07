Rohani alerta que um conflito com o Irã será “a mãe de todas as guerras”

O presidente iraniano, Hassan Rohani, advertiu neste domingo (22) que os Estados Unidos não deve “brincar com o rabado do leão”, já que um conflito com o Irã seria “a mãe de todas as guerras”.

A advertência foi feita horas antes do esperado discurso sobre o Irã do secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

“Você nos declara a guerra e depois fala da vontade de apoiar o povo iraniano”, afirmou Rohani aludindo a seu colega americano Donald Trump durante uma reunião de diplomatas iranianos.

“Não podem provocar o povo contra sua segurança e seus próprios interesses”, afirmou em um discurso pela televisão.

Rohani também advirtiu que o Irã controla e poderá fechar o Estreito de Ormuz, um ponto estratégico no Golfo Pérsico por onde circula 30% do petróleo transportado por via marítima em nível mundial.

Depois de sua saída do acordo nuclear, os Estados Unidos buscam aumentar a pressão sobre a República Islâmica.