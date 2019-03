Backstop: Risco legal para Reino Unido não mudou, procurador-geral

São Paulo — O procurador-geral do Reino Unido, Geoffrey Cox, disse hoje que o acordo de Brexit revisado com a União Europeia não garante ao Reino Unido meios legais de sair unilateralmente do arranjo para o chamado “backstop irlandês” se surgirem “diferenças irreconciliáveis”.

“O risco legal (para o Reino Unido) permanece inalterado”, avaliou Cox.

O aconselhamento jurídico de Cox era visto como fundamental para a primeira-ministra britânica, Theresa May, conquistar o apoio de parlamentares eurocéticos de seu Partido Conservador.]

Ontem à noite, May obteve “garantias com valor legal” no acordo de Brexit com a UE, gerando expectativas de que a revisão garantiria a aprovação da proposta em votação a ser realizada no Parlamento britânico nesta terça-feira.