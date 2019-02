Richardson e presidente do Google vão à Coreia do Norte

O ex-governador do Novo México Bill Richardson e o presidente do Google, Eric Schmidt, viajarão para a Coreia do Norte na próxima semana em uma “missão humanitária privada”, informou o gabinete de Richardson no sábado.

Richardson, um veterano solucionador de problemas na Coreia do Norte, irá realizar uma coletiva de imprensa no aeroporto de Pequim na quinta-feira, informou seu gabinete em um comunicado, acrescentando que nenhum jornalista acompanhará a delegação.

O departamento de Estado dos Estados Unidos manifestou preocupações com relação à viagem, afirmando que era um momento inoportuno para a sua realização, após o lançamento de um foguete pela Coreia do Norte, ato muito condenado pela comunidade internacional.

Richardson, ex-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, disse que a viagem está relacionada à prisão da Coreia do Norte no final do ano passado de um cidadão americano de origem coreana, Kenneth Bae.