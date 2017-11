Revista TIME desmente tuíte de Trump sobre “Pessoa do Ano”

São Paulo – A revista americana TIME desmentiu um tuíte de Donald Trump sobre ter sido selecionado como “Pessoa do Ano”.

Na tarde de sexta-feira (25), o presidente americano postou que “provavelmente” seria escolhido, mas que “dispensou” a revista:

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de novembro de 2017