Reunião entre EUA e China segue sem data definida

A possível reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping segue sem data definida enquanto os negociadores dos Estados Unidos e China tentam resolver a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo, informou nesta segunda-feira (11) a Casa Branca.

Trump demonstrou recentemente otimismo em relação a um encontro com o dirigente chinês, que teria como tema principal um acordo comercial entre as duas nações e que poderia ser realizado num clube de golfe na Flórida que pertence ao bilionário americano. Mas a porta-voz da presidência dos EUA, Sarah Sanders, informou que ainda é muito cedo para anunciar uma reunião.

“Em relação a uma data definida, a resposta é não. Continuamos com as negociações com a China”, disse Sanders. “Quando tivermos uma informação sobre uma conversa cara a cara entre os líderes, iremos comunicar”.

A secretária de imprensa também disse que não tinha conhecimento de nenhum plano para uma consulta por telefone entre Xi e Trump.

China e Estados Unidos estão envolvidos numa guerra comercial desde o ano passado, na qual já estabeleceram entre si taxas comerciais de mais 360 bilhões de dólares, o que gerou inquietação nos mercados globais.

Negociadores de alto nível estão tentando chegar a um acordo antes que expire uma trégua, o que poderia gerar taxas adicionais para os produtos chineses.