Resultados preliminares mostra Putin com mais de 70% dos votos

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aparece com 74% do apoio dos eleitores nas eleições presidenciais realizadas neste domingo no país, segundo os primeiros resultados oficiais, com 21,33% dos votos apurados. Em segundo lugar está o candidato comunista, Pavel Grudinin, com 15,9%, informou a Comissão Eleitoral Central (CEC).

O governo temia uma baixa participação dos eleitores no pleito e vei0 conduzindo campanhas para incentivar a ida dos russos aos locais de votação, algumas foram acusadas de racismo e xenofobia. Embora a vitória de Putin jamais tivesse sido colocada em dúvida, autoridades consideravam que um número expressivo de eleitores daria maior legitimidade para sua reeleição.

Na conta oficial da presidência russa no Twitter, foram divulgadas imagens que mostram o momento em que Putin votou. Veja abaixo:

Vladimir Putin has cast his vote in the Russian presidential elections https://t.co/ulZjOTt1kS pic.twitter.com/RVNcRlHO5i — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 18, 2018

Irregularidades

Oposição e a ONG Golos, especializada em monitoramento de eleições e que elabora um mapa das fraude em seu site, denunciaram irregularidades. A entidade informava às 11h00 GMT (8h00 de Brasília) 1.839 falhas, como casos de votos múltiplos ou obstáculos ao trabalho dos observadores.

O movimento do principal opositor ao Kremlin, Alexei Navalny, que afirma ter enviado mais de 33 mil observadores aos colégios eleitorais, também relata centenas de casos de fraudes, especialmente em Moscou e sua região, em São Petersburgo e Bashkortostan, nos Urais.