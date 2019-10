Resultados preliminares indicam 2º turno entre Morales e Mesa na Bolívia

La Paz — O resultado preliminar das apurações dos votos das eleições presidenciais realizadas neste domingo, na Bolívia, apontam para a realização do segundo turno entre o atual presidente, Evo Morales, que possui 45% dos votos, e o ex-mandatário Carlos Mesa, com 38%.

De acordo com os dados preliminares divulgados às 20h (horário local, 21h de Brasília), Morales tem 45,71%, incluindo votos no país e no exterior. Já Mesa está com 37,84%, após 83% das urnas apuradas.

Essas porcentagens representam uma vantagem de 7,87% para Morales, insuficiente para a vitória no primeiro turno.

A lei eleitoral boliviana aponta que o candidato que obtiver mais de 50% dos votos será proclamado vencedor, ou quem obtiver 40% com dez pontos de vantagem sobre o segundo.

Evo Morales é o candidato à reeleição pelo Movimento ao Socialismo (MAS), enquanto Mesa lidera a candidatura da aliança de centro Comunidade Cidadã.

Na terceira colocação está o pastor presbiteriano de origem coreana Chi Hyun Chung, do Partido Democrata Cristão (PDC), com 8,74%, seguido pelo senador Óscar Ortiz, da aliança a Bolívia Diz Não, com 4,32%.

Os outros cinco candidatos de oposição estão abaixo dos 3% estabelecidos pela lei do país para que possam manter sua personalidade jurídica.

Se for confirmada a nova eleição entre Morales e Mesa, será a primeira vez desde que o atual presidente assumiu o poder, em 2006, que ele não vence no primeiro turno.