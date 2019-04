Resultados parciais confirmam vitória de partido socialista na Espanha

Madri – As primeiras parciais dos resultados oficiais das eleições realizadas na Espanha neste domingo confirmam a vitória do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual presidente do governo do país, Pedro Sánchez.

Com 11,98% das urnas apuradas, o PSOE tem 29,6% dos votos, o que daria ao partido liderado por Sánchez 128 cadeiras na nova composição do Congresso dos Deputados, que tem 350 representantes.

O Partido Popular (PP), principal de oposição, vem na segunda posição, com 17,3% da preferência do eleitorado, o que seria equivalente a 64 deputados no parlamento da Espanha.

Na terceira posição está o Ciudadanos, com 12,3% e 47 cadeiras no Congresso, seguido do Unidas Podemos, que obteve até então 13,5% dos votos e 37 representantes na nova composição do parlamento.

Já o Vox, partido de extrema direita que deve conseguir pela primeira vez representação no Congresso, está na quinta posição, segundo o resultado parcial, com 8,7% dos votos (22 cadeiras).