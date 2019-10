Resultado de eleição no Afeganistão será anunciado com um mês de atraso

Os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no Afeganistão serão publicados em 14 de novembro, quase um mês depois do previsto, o que pode alimentar ainda mais as suspeitas de fraude.

O primeiro turno das eleições ocorreu em 28 de setembro, e os resultados deveriam ter sido anunciados em 19 de outubro.

Mas a comissão eleitoral indicou, na semana passada, que o anúncio seria adiado e afirmou no domingo que seriam revelados em 14 de novembro.

A presidente da comissão, Hawa Alam Nuristani, explicou que vários incidentes tinham atrasado a contagem dos votos e que a comissão não queria “sacrificar a transparência pela velocidade”.