Restos de vítimas do avião chileno chegam à base militar em Punta Arenas

Restos de vítimas do avião militar que caiu no mar no extremo sul do continente americano – com 38 pessoas a bordo – chegaram nesta sexta-feira a uma base aérea em Punta Arenas, 3.000 km ao sul de Santiago, constatou a AFP.

Os restos chegaram em um avião Hércules C-130 – semelhante ao acidente de segunda-feira – na base aérea de Chabunco, dentro de caixões especiais e foram imediatamente recolhidos por uma van do Serviço Médico Legal (SML).

Entre as peças transportadas também foram observadas rodas, caixas pretas e um objeto branco.

Mais cedo, 39 parentes de 11 vítimas chegaram a este mesmo lugar de Santiago em um avião da Boeing da Força Aérea Chilena, que aterrissou na pista da base militar, longe do terminal onde costumam chegar as aeronaves.

Desse local, foram apanhados por dois ônibus que os transferiram para o interior da base militar, onde se encontrarão com o general Cristian Pizarro, encarregado do trabalho de busca de um avião danificado, que caiu no mar na segunda-feira à tarde quando estava indo rumo à Antártica.

Outros parentes que já estavam em Punta Arenas também chegaram à base para participar da reunião sobre o acidente no qual morreram 21 membros da tripulação e 17 passageiros de um avião FACH Hercules C-130, com destino à base Eduardo Frei na Antártida.

A aeronave desapareceu a cerca de 700 km ao sul de Punta Arenas.

Após quatro dias de início das tarefas de busca, as autoridades militares informaram na quinta-feira sobre a descoberta de restos de aeronaves e seres humanos.