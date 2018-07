Resgate de jovens que continuam na caverna pode ser finalizado hoje

As equipes de emergência esperam resgatar nesta terça-feira os quatro jovens e seu técnico de futebol que permanecem presos em uma caverna da Tailândia inundada, para encerrar uma operação que já retirou oito meninos de um time de futebol que estavam bloqueados no local.

“Planejamos resgatar os quatro meninos e seu treinador”, disse Narongsak Osottanakorn, coordenador da célula de crise.

Ele informou que um médico e três membros da Marinha tailandesa que estão com o grupo desde sua localização, na semana passada, também devem sair da caverna.

Os oito meninos – quatro resgatados no domingo e quatro na segunda-feira – retirados da caverna de Tham Luang, norte da Tailândia, por uma equipe de mergulhadores estrangeiros experientes e oficiais da Marina tailandesa estão em bom estado de saúde, afirmaram as autoridades.

Entre os túneis inundados e as passagens estreitas que precisaram percorrer, o trajeto é repleto de dificuldades.

“Os oito estão em bom estado, não têm febre”, disse à imprensa Jesada Chokedamrongsuk, secretário permanente do ministério da Saúde, no hospital Chiang Rai.

“Todos estão em bom estado mental”, acrescentou Chiang Rai.

Esta foi a informação mais concreta sobre o estado de saúde dos jovens anunciada até o momento.

Os meninos foram submetidos a vários exames (sangue, raio X). Dois jovens, que apresentavam sintomas de pneumonia, receberam antibióticos e estão bem, revelou o secretário.

Todos permanecerão em observação no hospital durante uma semana.

A Tailândia acompanha a saga dos 12 menores de idade (de 11 a 16 anos), membros de um time de futebol, e de seu treinador de 25 anos, que ficaram presos na caverna em 23 de junho com o aumento do nível da água.

O drama também é acompanhado em todo mundo: centenas de jornalistas estrangeiros estão na região da caverna e os meninos receberam mensagens de apoio de várias celebridades.

O comandante da junta militar que governa a Tailândia desde o golpe de Estado em 2014, general Prayut Chan-O-Cha, visitou o local na segunda-feira.

“Todos podem se orgulhar. Mas a missão ainda não está cumprida”, declarou Chan-O-Cha.

As chuvas aumentam a pressão para o resgate dos últimos quatro jovens e de seu técnico.

Uma fonte que atua nas operações de resgate afirmou à AFP que as autoridades não fixaram um horário para a missão.

“Mas garanto que todos estarão seguros”, disse, ao demonstrar o otimismo dos socorristas.

Os meninos, do time “Javalis Selvagens”, passaram nove dias na caverna até que dois mergulhadores britânicos conseguiram localizar o grupo, na segunda-feira da semana passada. Abatidos, os jovens estavam em uma rocha a mais de quatro quilômetros da entrada da caverna.

Após a localização, as equipes de resgate examinaram todas as soluções possíveis, desde a perfuração de túneis nas montanhas até a possibilidade, descartada, de aguardar por várias semanas pelo fim da temporada de monção.

Com a ameaça de mais chuva e o nível reduzido de oxigênio na galeria em que o grupo encontrou refúgio, as autoridades decidiram no domingo iniciar o resgate.