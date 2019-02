Republicanos se enfrentam em debate para as eleições de 2012

Manchester, Estados Unidos – Os republicanos, que esperam disputar com chances a presidência americana de Barack Obama em 2012, organizam nesta segunda-feira, em New Hampshire (nordeste), um primeiro debate televisivo para promover seus sete possíveis candidatos.

Sete candidatos declarados ou potenciais à Casa Branca debaterão em Manchester, New Hampshire, com dois objetivos em mente: atacar o presidente Obama e ressaltar suas candidaturas entre os eleitores republicanos.

O ex-governador por Massachusetts, Mitt Romney, é o principal candidato à indicação desse partido, o que o transforma num alvo seguro para seus adversários, incluindo o candidato favorito do Tea Party, o congressista Michele Bachmann, e o conservador ex-governador por Minessota, Tim Pawlenty.

Apesar de as eleições serem apenas em novembro do próximo ano, os republicanos enfrentam um grande teste nove meses antes em New Hampshire.

Os republicanos acreditam que Obama se encontra numa situação vulnerável devido à fraca recuperação da recessão e ao persistente desemprego que supera os 9%.