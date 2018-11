Republicano DeSantis é o novo governador da Flórida após disputa apertada

Miami – O republicano Ron DeSantis, apadrinhado pelo presidente Donald Trump, conquistou nesta terça-feira uma apertada vitória na disputa pelo governo da Flórida contra o democrata Andrew Gillum.

DeSantis alcançou a vitória ao somar 49,9% dos votos, enquanto Gillum, prefeito da capital estadual (Tallahassee), ficou com 48,9%, ou pouco mais de 80.000 votos, com 99% dos votos contabilizados.

De seu quartel-general, Gillum, que viu o fim do seu anseio de se transformar no primeiro governador afro-americano da Flórida, reconheceu diante dos seus partidários o triunfo de seu oponente e prometeu seguir “brigando pelas coisas nas quais acreditamos”.

Minutos depois, DeSantis cumprimentou seus apoiadores em Orlando, no centro do estado, onde esperou os resultados das eleições, e renovou sua promessa de manter os impostos baixos e a Flórida aberta aos negócios e ao investimento.

O ex-legislador federal disse também que travará “as boas batalhas” e agradeceu o apoio da sua esposa, Casey DeSantis, assim como do governador em fim de mandato, Rick Scott, que disputa uma cadeira no Senado contra o democrata Bill Nelson.

Os dois candidatos a governador representavam polos opostos nestas eleições e estiveram empatados ao longo da campanha até que na reta final as últimas pesquisas deram a Gillum uma vantagem de entre 4 a 7 pontos.

Gillum, que foi respaldado pelo ex-presidente Barack Obama, é ligado às posições do senador esquerdista Bernie Sanders, enquanto DeSantis contava com o apoio do presidente Donald Trump, cuja linha política segue sem separar-se um milímetro.