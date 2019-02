Os 30 países com as estradas mais mortais

1. 1 - República Dominicana – 41,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 1 /30 (Spencer Platt/Getty Images)

2. 2 – Tailândia – 38,1 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 2 /30 (Paula Bronstein/Getty Images)

3. 3 – Venezuela – 37,2 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 3 /30 (Paula Bronstein/Getty Images)

4. 4 – Irã – 34,1 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 4 /30 (Wikimedia Commons)

5. 5 – Nigéria – 33,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 5 /30 (Getty Images)

6. 6 – África do Sul – 31,9 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 6 /30 (David Rogers/Getty Images)

7. 7 – Iraque – 31,5 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 7 /30 (AFP / Mahmud Saleh)

8. 8 – Guiné-Bissau – 31,2 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 8 /30 (Wikimedia Commons)

9. <span style="font-size: 12px;">9 – Omã – 30,4 pessoas a cada 100 mil</span> zoom_out_map 9 /30 (Cameron Spencer/Getty Images)

10. 10 – Chade – 29,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 10 /30 (Uriel Sinai/Getty Images)

11. 11 – Uganda – 28,9 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 11 /30 (Getty Images)

12. <span style="font-size: 12px;">12 – Lesoto – 28,4 pessoas a cada 100 mil</span> zoom_out_map 12 /30 (Wikipedia)

13. <span style="font-size: 12px;">13 – Mauritânia - 28 pessoas a cada 100 mil</span> zoom_out_map 13 /30 (Getty Image)

14. 14 – Burkina Faso – 27,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 14 /30 (Wikimedia Commons/Neonstar)

15. 15 – Equador - 27 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 15 /30 (Mike Hewitt /Allsport, via Getty Images)

16. 16 – Sudão – 25,1 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 16 /30 (Marco Di Lauro/Getty Images)

17. 17 – Malásia - 25 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 17 /30 (Wikimedia Commons)

18. 17 – Namíbia – 25 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 18 /30 (Wikimedia Commons / Bries)

19. 19 – Arábia Saudita – 24,8 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 19 /30 (Getty Images)

20. 20 – Vietnã – 24,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 20 /30 (Wikimedia Commons)

21. <span style="font-size: 12px;">21 – Benin – 23,9 pessoas a cada 100 mil</span> zoom_out_map 21 /30 (Wikimedia Commons)

22. 22 – Zâmbia – 23,8 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 22 /30 (Simon Bruty/Getty Images)

23. 23 – Níger – 23,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 23 /30 (Getty Images)

24. 23 – Iêmen – 23,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 24 /30 (Getty Images)

25. 25 – Suazilândia – 23,4 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 25 /30 (Wikipedia / Sara Atkins)

26. 26 – Angola – 23,1 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 26 /30 (Wikimedia Commons/Beth Balboni)

27. 26 – Mali – 23,1 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 27 /30 (Adama Diarra/Reuters)

28. 28 – Jordânia – 22,9 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 28 /30 (Wikimedia Commons / Chepry)

29. 28 – Síria – 22,9 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 29 /30 (Ho/AFP)

30. 30 – Tanzânia – 22,7 pessoas a cada 100 mil zoom_out_map 30/30 (Getty Images)

São Paulo – As estradas da República Dominicana são as mais mortais, conforme aponta um relatório sobre segurança no trânsito da Organização Mundial da Saúde. Naquele país, a taxa de morte nas estradas é estimada em 41,7 pessoas por ano a cada 100 mil habitantes. Para efeitos de comparação, a taxa brasileira foi estimada em 22,5 a cada 100 mil habitantes.

O relatório fez um retrato do trânsito em 182 países e regiões do globo. Para melhores efeitos de comparação, Exame.com separou as taxas dos países com, pelo menos, 1 milhão de habitantes, excluindo assim dados de pequenas ilhas.

Dentro deste grupo, confira nas legendas os 30 países e regiões com as mais altas taxas de morte nas estradas do mundo.