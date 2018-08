República Democrática do Congo declara novo surto de ebola

Goma – Quatro casos de Ebola foram confirmados no leste da República Democrática do Congo, apenas alguns dias depois que foi declarado encerrado outro surto da doença que deixou 33 mortos no noroeste do país, informou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira.

Vinte pessoas morreram de febre hemorrágica na área densamente povoada da cidade de Beni, perto da fronteira com a Uganda, disse o ministério em comunicado, sem afirmar quando as mortes aconteceram.

O ministério disse que não há evidências que liguem esse surto ao anterior, que começou em abril e aconteceu a mais de 2.500 km de distância.

Um time de 12 especialistas do Ministério da Saúde chegará à área na quinta-feira para montar um laboratório móvel, informou a pasta.

Este é o 10º surto de Ebola no país do centro da África desde 1976, quando o vírus foi descoberto perto do rio de mesmo nome no norte da República Democrática do Congo.

Autoridades de saúde congolesas e internacionais utilizaram uma vacina experimental durante o último surto da doença, que ajudou a conter sua disseminação, depois que o vírus chegou a uma grande cidade portuária.

O Ebola, que acredita-se ser transmitido por longas distâncias através de morcegos, causa febre hemorrágica, vômito e diarreia por meio do contato direto com fluídos corporais. Frequentemente, a doença é transmitida para humanos através de carnes de caça infectadas.