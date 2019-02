Paris — O núncio do Papa na França, o cardeal Luigi Ventura, está sendo investigado por uma suposta agressão sexual cometida contra uma funcionária da Câmara Municipal de Paris, informaram à Agência Efe fontes da Justiça.

As pesquisas foram abertas no dia 24 de janeiro, depois que a Prefeitura enviou à Promotoria os fatos, que segundo a denunciante aconteceram durante uma cerimônia na Câmara Municipal da qual o núncio vaticano participou, agora com 74 anos e no cargo há uma década