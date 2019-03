Relatório Mueller conclui que Trump não cometeu crime, mas não o exonera

Washington – O relatório do procurador especial Robert Mueller sobre interferência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016 não determinou que o presidente norte-americano, Donald Trump, ou autoridades de sua campanha, tenham conspirado conscientemente com a Rússia, de acordo com detalhes divulgados neste domingo (24).

O secretário de Justiça dos EUA, William Barr, enviou um resumo das conclusões do relatório a líderes no Congresso e à imprensa na tarde deste domingo.

Mueller concluiu sua investigação na sexta-feira (22), depois de quase dois anos, entregando um relatório sobre o caso ao secretário de Justiça, principal autoridade de aplicação da lei dos Estados Unidos.

“Embora este relatório conclua que o presidente (Trump) não cometeu um crime, tampouco o exonera” sobre a possibilidade de ter obstruído a Justiça, apontou Mueller no relatório, segundo o resumo que Barr enviou aos congressistas.

Confira, na íntegra, o resumo que William Barr enviou ao Congresso e à imprensa, divulgado pela CNN norte-americana