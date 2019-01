Relatora da ONU investigará assassinato de Jamal Kashoggi na Turquia

Genebra – A relatora das Nações Unidas para execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias, a francesa Agnes Callamard, fará uma investigação pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Kashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul, que começará com uma visita à Turquia na próxima semana.

Segundo as Nações Unidas anunciaram nesta sexta-feira em comunicado, Callamard visitará a Turquia de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, liderando uma delegação que também incluirá a advogada Helena Kennedy e o médico legista Duarte Nuno Vieira.

A relatora “revisará e avaliará de uma perspectiva dos direitos humanos as circunstâncias que cercaram o assassinato de Kashoggi”, afirmou a organização no comunicado.

Callamard deve informar sobre os resultados das investigações na sessão que o Conselho de Direitos Humanos da ONU realizará em junho.

As suspeitas indicam que Kashoggi, colunista do jornal americano “Washington Post” e abertamente crítico com a monarquia de seu país, foi assassinado e esquartejado por agentes sauditas em 2 de outubro do ano passado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, um fato que gerou ampla condenação na comunidade internacional.