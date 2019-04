Reino Unido voltará a pedir adiamento do Brexit à UE

O Reino Unido pedirá outro adiamento do Brexit, para dar mais tempo ao Parlamento britânico para aprovar o acordo alcançado com a União Europeia, declarou nesta terça-feira, 2, a primeira-ministra britânica, Theresa May.

May também se ofereceu para se reunir com o líder do partido trabalhista de oposição, Jeremy Corbyn, para chegar a um acordo sobre um plano para acabar com a resistência dos deputados.

Em março, May negociou um adiamento do Brexit em uma reunião do Conselho Europeu, órgão composto pelos líderes dos 27 países da União Europeia (UE). O Conselho permitiu que o Reino Unido a opção deixar o bloco no dia 22 de maio, com a condição de aprovar um acordo com o Parlamento até o dia 29 de março. Como o governo não conseguiu a aprovação de um plano até a data, o país seria forçado a sair no próximo dia 12 de abril.