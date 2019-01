Reino Unido se prepara para Brexit sem acordo e prevê caos em estradas

Londres – O Reino Unido começará a se preparar para o possível caos de uma saída da União Europeia sem acordo na segunda-feira ao testar como a malha rodoviária vai lidar com um engarrafamento de cerca de 150 caminhões causado por distúrbios na passagem comercial mais importante para a Europa continental.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, está tentando forçar a aprovação de seu pacto do Brexit no Parlamento, mas se ele for rejeitado, o Reino Unido se separará do bloco sem um acordo às 23h locais de 29 de março ou terá que adiar o Brexit.

May alertou diversas vezes que, se os parlamentares não aprovarem seu acordo, a quinta maior economia do mundo sairá da UE sem um, o que seria um pesadelo para muitos negócios, que temem interrupções no comércio.

Na segunda-feira o Reino Unido fará um teste de seus planos para lidar com longas filas de caminhões no porto de Dover provocadas por perturbações no tráfego no Canal da Mancha no caso de um Brexit sem acordo, informou o Departamento dos Transportes.

No teste, cerca de 150 caminhões serão levados de um aeroporto local, que será usado como estacionamento de caminhões, a Dover, situado no sudeste da Inglaterra, para se averiguar se a movimentação trava a malha rodoviária.

“Não queremos nem esperamos um cenário sem acordo e continuamos a trabalhar duro para firmar um acordo com a UE”, disse uma porta-voz do Departamento dos Transportes.

“Entretanto, é tarefa de um governo responsável continuar a se preparar para todas as eventualidades e contingências, inclusive não haver acordo.”

O governo de May vem alertando para os obstáculos que um Brexit sem acordo desencadearia em todas as áreas, do turismo com animais de estimação à importação de remédios cruciais e cadeias de suprimento que cruzam a Europa e além.