Reino Unido reduz alerta de terrorismo, mas risco de atentado ainda é alto

Londres — O Ministério do Interior do Reino Unido reduziu o nível de alerta de terrorismo de “grave” para “substancial” nesta segunda-feira (4), chegando ao patamar mais baixo nos últimos cinco anos.

O nível de ameaça se situa agora no terceiro escalão de uma escala de cinco, o que ainda significa que a possibilidade de um atentado em solo britânico representa um perigo “direto e imediato”, explicou a ministra do Interior, Priti Patel.

De acordo com a ministra, a nova avaliação de risco se baseia “na última informação de inteligência e na análise de fatores internos e externos que condicionam as ameaças”.

O governo britânico determina o nível de alerta em função das recomendações do Centro Conjunto de Análise de Terrorismo (JTAC, na sigla em inglês), que é integrado ao serviço de inteligência interior do Reino Unido (MI5).

Segundo o código administrado pelas forças de segurança britânicas, o quarto nível de alerta implica que um ataque é “altamente provável”, enquanto o terceiro indica que é “provável”.

Nos últimos anos, o Reino Unido já esteve em diversas ocasiões no nível máximo de alerta, que indica a espera de um atentado de forma “iminente”.

Após o atentado que matou 22 pessoas em Manchester em maio de 2017 e a explosão de uma bomba caseira no metrô de Londres em setembro do mesmo ano, que deixou vários feridos, o Reino Unido elevou durante alguns dias o nível de alerta para o estado “crítico”, diante do termor pela possível repetição dos ataques.

Apesar da redução anunciada nesta segunda-feira, “‘substancial’ continua sendo um nível elevado de ameaça, significando que um ataque pode ocorrer sem aviso prévio”, disse a ministra.

“Como sempre, os cidadãos devem permanecer vigilantes e alertar a polícia sobre qualquer suspeita que possam ter”, declarou Patel.