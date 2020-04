Reino Unido pode se tornar o país europeu mais atingido pela covid-19

O Reino Unido está a caminho de se tornar um dos países europeus mais atingidos pela pandemia de coronavírus, de acordo com dados desta terça-feira (28), que mostraram que as mortes da doença já haviam passado de 20 mil no dia 17 de abril, incluindo um aumento rápido de óbitos em casas de repouso.

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) disse que o número de mortes ligadas à covid-19 na Inglaterra e no País de Gales está 52% maior do que as cifras diárias de mortes em hospitais divulgadas pelo governo até 17 de abril, segundo dados oficiais que incluem falecimentos na comunidade.

O ONS disse que, até 17 de abril, um total de 21.284 pessoas haviam morrido com menções em seus atestados de óbito à Covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

O número é 52% superior aos das 13.917 pessoas que faleceram em hospitais, como publicado pelo governo no dia 18 de abril.

Isso coloca o total de mortes do Reino Unido até 17 de abril acima daquele registrado na França – que também inclui mortes em casas de repouso– e na Espanha, segundo cálculos da Reuters, mas abaixo do total da Itália.

Uma triplicação de mortes em casas de repouso da Inglaterra e do País de Gales no espaço de algumas semanas contribuiu para um total de mortes muito mais alto.

O ONS disse que, no todo, 7.316 pessoas morreram em casas de repouso durante a 16ª semana de 2020, quase o triplo do relatado na 13ª semana.

De acordo com cifras divulgadas pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, 21.092 pessoas morreram em hospitais britânicos depois de serem diagnosticadas com covid-19.