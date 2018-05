Reino Unido: Parlamento poderá impedir fronteira dura com a Irlanda

A câmara alta do Reino Unido votou nesta quarta-feira a favor de se conceder ao Parlamento o poder de deter qualquer acordo sobre a saída do país da União Europeia que possa restaurar uma fronteira dura ao longo da ilha da Irlanda, a derrota mais recente do governo da primeira-ministra, Theresa May.

A Câmara dos Lordes deu 309 votos favoráveis e 242 contrários à emenda no principal esboço do governo para o Brexit, como é conhecida a desfiliação da UE, que cortará os laços políticos, financeiros e legais com o bloco.

A Irlanda do Norte será a única fronteira terrestre britânica com a UE após o Brexit. Os dois lados se dizem comprometidos a manter a divisa com a República da Irlanda aberta, mas encontrar uma forma prática de fazê-lo tem se mostrado um enigma até agora.

A questão de como a Irlanda e a Irlanda do Norte se sairão após a separação britânica da UE é especialmente delicada devido às décadas de violência na província, resultantes do debate sobre ela pertencer ao Reino Unido ou à Irlanda. Cerca de 3.600 pessoas morreram antes do acordo de paz de 1998.

Há temores de que a reinstauração de controles na fronteira ressuscite a violência sectária.

“Brincar com fogo é se meter na política da Irlanda do Norte com uma diretriz que às vezes é insensata e às vezes é delinquente com uma lata de gasolina e uma caixa de fósforos”, disse Chris Patten, parlamentar conservador da Câmara dos Lordes que apresentou a emenda.

“Não quero voltar às velhas tribos, às velhas humilhações, as animosidades… seria vergonhoso e desonroso se esta casa fizesse algo que tornasse isso mais provável. Acho que seria uma mancha em nossa história.”

Foi a décima vez nas últimas semanas em que Londres sofreu uma derrota na Câmara dos Lordes quanto à legislação que encerrará formalmente a filiação do país com a UE.