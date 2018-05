Reino Unido não pretende deixar acordo nuclear com Irã, diz ministro

Londres – O Reino Unido não pretende abandonar o acordo nuclear com o Irã, afirmou hoje o ministro de Relações Exteriores do país, Boris Johnson.

“O Reino Unido não tem a intenção de se afastar (do acordo)”, disse o ministro. “Em vez disso, iremos cooperar com outras partes para garantir que, enquanto o Irã continuar restringindo seu programa nuclear, seu povo irá se beneficiar da suspensão de sanções, em linha com a parte central do acordo”, acrescentou.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retirada de Washington do acordo e planos de restabelecer sanções econômicas a Teerã. Fonte: Dow Jones Newswires.