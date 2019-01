Reino Unido não pretende adiar saída da UE, diz ministro do Brexit

Londres – O Reino Unido deixará a União Europeia no dia 29 de março e não pretende prorrogar o processo de saída iniciado pela ativação do Artigo 50, afirmou o ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, nesta terça-feira.

O jornal The Daily Telegraph reportou que autoridades britânicas e europeias estão debatendo a possibilidade de estender o aviso formal de retirada do Reino Unido da União Europeia, em meio a temores de que o acordo do Brexit fechado pela premiê britânica, Theresa May, com a UE não seja aprovado até 29 de março.

“A política do governo é clara em relação a isso, a primeira-ministra tem dito em diversas ocasiões: Nós vamos deixar a União Europeia no dia 29 de março. Nós não pretendemos estender”, disse Barclay ao canal Sky News.

Questionado se algum parlamentar do Partido Conservador havia mudado de opinião sobre se opor ao acordo de May, Barclay disse: “Alguns têm dito que estão muito mais abertos, mas é obviamente desafiador”.