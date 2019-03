Reino Unido não fará controles fronteiriços em caso de Brexit sem acordo

Londres – O governo do Reino Unido anunciou que não irá impor inspeções e controles a produtos na fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte caso o país saia da União Europeia sem um acordo sobre suas relações futuras.

A política é parte de um regime tarifário temporário revelado hoje antes de o Parlamento britânico votar mais tarde a possibilidade de um Brexit sem acordo. O regime durará até 12 meses.

Como parte do plano, o governo britânico informou que irá isentar de tarifas 87% das importações, ante o patamar atual de 80%. Fonte: Associated Press.