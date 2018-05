Reino Unido mantém desacordo sobre mudança de embaixada dos EUA

Londres – O governo do Reino Unido ressaltou nesta segunda-feira o desacordo em relação à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de transferir a Embaixada americana para Jerusalém e deixou claro que a delegação britânica continuará em Tel Aviv.

“A primeira-ministra (Theresa May) disse em dezembro, quando houve o primeiro anúncio, que estamos em desacordo com a decisão dos Estados Unidos de levar a embaixada para Jerusalém e de reconhecer Jerusalém como a capital israelense antes de um acordo final” com os palestinos, disse um porta-voz do governo britânico.

“A Embaixada britânica em Israel está em Tel Aviv e não temos planos para transferi-la”, acrescentou.

O governo britânico reiterou essa postura após nove palestinos morrerem e 512 ficarem feridos por fogo israelense nos protestos na fronteira de Gaza contra a mudança da Embaixada de EUA de Tel Aviv para Jerusalém.