Reino Unido enfrenta ameaça de terrorismo da extrema-direita

Londres – O Reino Unido enfrenta uma nova e significativa ameaça de terrorismo organizado da extrema-direita, disse a autoridade antiterrorismo mais sênior do Reino Unido nesta segunda-feira, conforme revelou que a polícia havia frustrado quatro esquemas de extremistas de direita no ano passado.

“A ameaça terrorista da direita é mais significativa e mais desafiadora do que talvez o debate público dê crédito”, disse Mark Rowley, comissário assistente de Londres, a repórteres.

O Reino Unido tem sido um alvo principal para militantes islâmicos estrangeiros e do país desde os ataques de 2001 nos Estados Unidos. Mas Rowley disse que até os últimos dois anos, atividade da extrema-direita era limitada a manifestações desagradáveis e crimes de ódio, com incidentes sérios limitados a ações de indivíduos isolados.

A agência de espionagem nacional MI5 agora está envolvida em investigar a extrema-direita e Rowley alertou que grupos britânicos buscavam ligações com extremistas internacionais.

“É uma parte significativa da ameaça terrorista. O terrorismo de direita não estava anteriormente organizado aqui”, disse.

“Há muitos países ocidentais que possuem desafios com a extrema-direita e muitos destes grupos que nós estamos preocupados aqui estão fazendo conexões com eles e criando redes”, disse, se negando a dar mais detalhes por se tratar de um novo e atual fenômeno da inteligência.

No ano passado, houve cinco ataques militantes mortais no Reino Unido, incluindo um realizado por um homem que dirigiu uma van contra pessoas que deixavam uma mesquita em Londres após desenvolver um ódio por muçulmanos pela leitura de materiais online da extrema-direita.

No ano anterior, um solitário obcecado pelo nazismo assassinou a parlamentar Jo Cox em um descontrolado ataque em uma rua, uma semana antes do referendo sobre a União Europeia. Desde então, o Reino Unido baniu o grupo National Action (Ação Nacional) e dois outros grupos relacionados. Os grupos foram as primeiras organizações da extrema-direita a serem proibidas desde a década de 1940.

“Pela maior parte de 18 meses no Reino Unido nós temos uma organização terrorista nacional, supremacista branca, neonazista que está buscando todas as ambições de qualquer outra organização terrorista ligada à violência”, disse Rowley. “Isto deve ser uma questão de grande preocupação para todos nós”.