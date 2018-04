Reino Unido e EUA: Ataque com gás na Síria é característico de Assad

Londres – O Reino Unido e os Estados Unidos concordaram nesta segunda-feira que um possível ataque com gás venenoso na Síria tem a marca registrada de ataques com armas químicas anteriores realizados pelo governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, disse um comunicado da secretaria de Relações Exteriores britânica.

Após um telefonema entre o chanceler britânico, Boris Johnson, e o secretário de Estado interino norte-americano, John Sullivan, uma porta-voz afirmou:

“O secretário de Relações Exteriores e o secretário de Estado interino concordaram que, com base nas reportagens atuais e nos relatos dos que se encontram no local, este ataque teve a marca registrada de ataques com armas químicas anteriores do regime Assad.”

“Eles reiteraram seu compromisso de defender a Convenção de Armas Químicas e de fazer com que os responsáveis por este ataque horroroso sejam levados a prestar contas”, acrescentou.