Reino Unido detém quatro homens por jogar ácido em criança de três anos

Londres – Quatro homens foram detidos no Reino Unido por conta de um ataque com ácido a uma criança de três anos que estava com sua família em um shopping, informou nesta segunda-feira a polícia.

Os agentes detiveram em Londres três homens de 22, 25 e 26 anos, enquanto outro homem de 39 anos foi preso ontem em Wolverhampton, no centro da Inglaterra, todos eles suspeitos de conspirar para causar danos físicos graves.

A criança estava em uma cadeira de passeio em uma loja com sua família quando às 13h15 local (10h15, em Brasília) sofreu um ataque com substância corrosiva, causando-lhe ferimentos no rosto e no braço, foi hospitalizada e já recebeu alta.

O ataque ocorreu no estabelecimento Home Bargains de Tallow Hill, em Worcester (centro inglês), informou a polícia de West Mercia, que pediu a colaboração o público e apontou que por enquanto não há informações sobre os motivos do ataque. EFE