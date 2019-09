Reino Unido detalha “pior cenário” em caso de Brexit sem acordo com UE

O governo do Reino Unido descreveu potenciais faltas de combustíveis e medicamentos, longos congestionamentos em portos e preços mais altos de alimentos, em relatório no qual detalha o “razoável pior cenário” se o país deixar a União Europeia (Brexit) sem um acordo.

O documento, que o governo foi obrigado a publicar nesta quarta-feira após parlamentares da oposição votarem no Parlamento por sua divulgação, mostra um quadro difícil de falta de combustível em Londres e preocupações com o acesso a remédios em meio a dificuldades em portos no país e na França enquanto são implementadas checagens pela primeira vez em mais de quatro décadas. “Os protestos ocorrerão pelo Reino Unido e podem absorver recurso significativo da polícia”, diz o texto.

Em carta aos parlamentares da oposição, Michael Gove, o ministro que monitora o planejamento de uma eventual saída sem acordo, afirma que o documento não era uma previsão do que ocorreria, mas apenas detalhava o contexto para o governo planejar e se garantir que estava preparado.

O documento diz que pode haver problemas significativos nos portos de Dover, no Reino Unido, e de Calais, na França, durante até seis meses. Caminhões poderiam enfrentar atrasos de até dois dias e meio, na fila para checagens alfandegárias antes de embarcar para cruzar o Canal da Mancha. Isso poderia prejudicar o fluxo de medicamentos no país e gerar compras de combustível por pânico. Também poderia elevar o preço de alguns alimentos. As companhias e as casas ainda enfrentariam preços mais altos com energia elétrica, prevê o texto.