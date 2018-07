Reino Unido confirma mais intoxicações por substância de caso Skripal

Londres – A polícia do Reino Unido confirmou nesta quarta-feira que um homem e uma mulher, ambos de nacionalidade britânica e internados em estado grave desde o último sábado, quando foram encontrados inconscientes em uma casa na cidade de Wiltshire, foram intoxicados pelo agente químico Novichok, o mesmo usado no envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal.

Wiltshire fica no sudoeste da Inglaterra e a 13 quilômetros de Salisbury, onde Skripal e sua filha Yulia foram envenenados no dia 4 de março.