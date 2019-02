Reino Unido cogita garantias do backstop fora de acordo de separação

Bruxelas — O secretário encarregado da saída do Reino Unido da União Europeia disse ao principal negociador da UE que Londres poderia aceitar garantias legais sobre o controverso backstop irlandês que não exigiriam mudanças no acordo de separação do bloco já negociado, disseram fontes diplomáticas.

Isso se chocaria com a posição oficial da primeira-ministra britânica, Theresa May, que disse que precisa de alterações no Acordo de Retirada legalmente vinculante para conseguir a ratificação do pacto no Parlamento de seu país.

Mas fontes diplomáticas dos dois lados disseram que, depois de uma reunião entre os dois negociadores no início desta semana, o secretário do Brexit, Stephen Barclay, ainda pleiteia para o Reino Unido uma cláusula de saída unilateral do backstop ou um limite de tempo certo. A UE descartou ambos diversas vezes.

Barclay deve ir a Bruxelas na segunda-feira para ter mais um encontro com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier.