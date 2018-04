Reino Unido chama de “rídicula” acusação da Rússia sobre ataque em Duma

O Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido classificou nesta sexta-feira como ridícula a acusação da Rússia de que os britânicos teriam participado da montagem do suposto ataque com armas químicas na cidade síria de Duma.

“Essas acusações são apenas as últimas de uma quantidade ridícula de acusações por parte da Rússia, que também disse que não ter havido ataque (químico em Duma)”, disse um porta-voz do órgão.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o Kremlin dispõe de evidências que comprovam a participação direta do Reino Unido na organização do ataque. O ministro Igor Konashenkov garantiu possuir gravações com entrevistas de moradores em Duma. Nas imagens, eles contam detalhes de como ocorreu a montagem do ataque.

O porta-voz da Chancelaria britânica avaliou que as declarações do Kremlin são uma “amostra do desespero da Rússia” de culpar alguém mais que seu “cliente”, o presidente da Síria, Bashar al Assad, pelo ataque em Duma, que fica nos arredores de Damasco.

“O ataque com armas químicas em Duma no sábado passado foi impactante, um ato bárbaro que custou 75 vidas, incluindo das de crianças”, indicou o porta-voz do governo britânico.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, realizou ontem uma reunião de emergência para avaliar a crise. Ao término do encontro, May afirmou que o ataque não poderá ficar “sem resposta”, destacando o compromisso de continuar trabalhando com os Estados Unidos e a França para realizar uma ação internacional coordenada.

Já a Rússia afirma que as acusações de uso de armas químicas em Duma pelo regime de Al Assad são uma tentativa de justificar uma intervenção militar na Síria e alertou que as consequências de um ataque contra o país serão graves.