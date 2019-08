Rei Juan Carlos, da Espanha, passará por cirurgia no coração

Madri — O rei espanhol Juan Carlos, pai do atual chefe de Estado, o rei Felipe 6ª, passará por uma cirurgia cardíaca no sábado (24). As informações são de um porta-voz da família real nesta quinta-feira (22).

Os médicos marcaram a operação em junho após um exame de rotina de Juan Carlos, 81, que manteve o título de rei emérito após a abdicação, em 2014. Ele será operado no Hospital Quirón, em Madri.

Em maio, Juan Carlos anunciou sua decisão de se retirar da vida pública, encerrando suas funções institucionais restantes e suas aparições a partir do mês seguinte.

O rei desempenhou um papel essencial na recondução da Espanha à democracia após a morte do ditador Francisco Franco, mas seu reinado foi maculado em anos posteriores por acusações de distanciamento das pessoas comuns, especialmente durante a crise econômica de 2008-14.