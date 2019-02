Regime sírio provavelmente cometeu ataque químico, diz ONG

São Paulo – Há fortes indícios de que as forças do governo sírio foram responsáveis pelo ataque com gás que matou mais de 1.400 pessoas em 21 de agosto, disse a entidade Human Rights Watch nesta terça-feira, contradizendo os repetidos desmentidos do presidente Bashar al-Assad.

A HRW, que tem sede em Nova York, disse em um relatório que chegou às suas conclusões após analisar depoimentos de testemunhas, informações sobre a possível origem do ataque, vestígios de armas usadas e prontuários médicos das vítimas.

“Os indícios relativos ao tipo de foguetes e lançadores usados nesses ataques sugerem fortemente que esses são sistemas de armas conhecidos e documentados como sendo apenas possuídos e usados pelas Forças Armadas do governo sírio”, disse o relatório.

“A Human Rights Watch e especialistas em armas que monitoram o uso de armamentos na Síria não documentaram que as forças da oposição síria estejam de posse de foguetes de 140 milímetros e 330 milímetros usados no ataque, ou dos lançadores a eles associados.” O governo dos EUA, que também acusa as forças de Assad de terem cometido o ataque com gás sarin, está atualmente buscando apoio do Congresso para um ataque punitivo à Síria. Ao mesmo tempo, a Casa Branca analisa uma proposta russa que prevê colocar o arsenal químico de Assad sob controle internacional.

Em entrevista à rede de TV norte-americana CBS, Assad negou que haja provas do envolvimento do seu governo com o ataque químico, e alertou os EUA para represálias em caso de ataque.

A HRW disse que também investigou a hipótese de o ataque de 21 de agosto ter sido cometido por forças da oposição, como alega Assad. A ONG disse, no entanto, que “concluiu que tais alegações carecem de credibilidade e são inconsistentes com os indícios encontrados no local”.