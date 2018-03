Regime sírio isola Duma, principal cidade sob controle rebelde

Cairo – As forças pró-governo da Síria dividiram em duas Ghouta Oriental, o principal reduto dos insurgentes nos arredores de Damasco, e isolaram a cidade de Duma, a maior cidade sob controle dos rebeldes, informou neste sábado a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Segundo a entidade, as tropas leais ao presidente do país, Bashar al Assad também cortaram a ligação da cidade de Harasta e da zona rural de Al Rihan com o restante de Ghouta Oriental, palco de uma grande ofensiva militar por parte do regime sírio.

O Observatório disse ainda que os soldados, que contam com o apoio da Rússia, conseguiram cortar as comunicações entre Duma e Harasta após tomarem de maneira efetiva grande parte do território que separa as cidades. Com isso, as duas estão isoladas entre si e do resto do enclave rebelde.

A agência estatal de notícias “Sana” informou que o exército sírio obteve hoje novos avanços contra os rebeldes, os quais define como “terroristas”.

Desde o 25 de fevereiro, Ghouta Oriental sofre uma ofensiva terrestre do exército sírio e de seus aliados, que aumentaram seus bombardeios e disparos de artilharia em uma intensificação do conflito que já causou a morte de mil pessoas, de acordo com o Observatório.