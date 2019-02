Regime sírio intensifica bombardeios e causa 182 mortes

Beirute – O regime de Bashar al-Assad intensificou os ataques aéreos na Síria, onde pelo menos 182 pessoas morreram em uma semana, entre elas 60 menores, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos nesta segunda-feira.

O Exército realizou um total de 602 bombardeios – 326 com aviões e 276 com helicópteros que lançaram barris de explosivos- entre a meia-noite do dia 19 até domingo.

Os bombardeios foram registrados nas províncias de Latakia, no oeste; Hama e Homs, no centro; Idlib e Aleppo, no norte; Deir ez Zor, no nordeste; Quneitra e Deraa, no sul; e em Damasco e sua periferia.

Dos 182 mortos, 60 eram menores de idade, 38 mulheres e 84 homens. Foram registrados pelo menos 300 feridos.

Em fevereiro, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução que pedia a todas as partes “cessar imediatamente os ataques contra civis”, os bombardeios indiscriminados de áreas povoadas e “o uso de barris de explosivos” na Síria.

Segundo a ONU, o número de mortos no território sírio desde o início do conflito, em março de 2011, já passa de 200 mil.