Regime sírio disparou mísseis Scud contra rebeldes, diz Otan

Bruxelas – O regime sírio disparou recentemente mísseis Scud contra os rebeldes sírios, indicou nesta sexta-feira o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, que classificou esta ação de “ato de desespero”.

“Posso confirmar que detectamos o lançamento de mísseis de tipo Scud. Lamentamos profundamente este ato. Eu o considero um ato de desespero de um regime a ponto de entrar em colapso”, disse Rasmussen. Uma fonte próxima à Otan indicou que os últimos lançamentos foram detectados na quinta-feira.

A utilização deste tipo de mísseis por parte do regime de Bashar al-Assad reflete a “necessidade de proteger e defender de forma eficaz a Turquia”, disse.

A pedido de Ancara, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) autorizou no início de dezembro a mobilização na Turquia de mísseis terra-ar Patriot capazes de interceptar os mísseis terra-terra que o exército do presidente sírio possui.

O mandato inicial aprovado pela Otan prevê uma mobilização destes mísseis pelo período de um ano, até janeiro de 2014, mas se a situação em terra exigir este período pode ser estendido.