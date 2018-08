Refugiados colaboram com apoio às vítimas dos incêndios na Grécia

Atenas – Grupos de refugiados colaboram há dez dias junto a voluntários e trabalhadores da ONG SolidarityNow no apoio às vítimas dos trágicos incêndios que arrasaram a Grécia na semana passada e que já mataram 85 pessoas.

“É muito importante que a ajuda se baseie na reciprocidade, com grupos mistos de funcionários e voluntários, mas também beneficiados, refugiados que querem devolver à sociedade grega o apoio que eles receberam”, disse a diretora-geral de SolidarityNow, Antigona Lyberaki.

Desde terça-feira, todos os dias duas equipes se apresentam em Mati, região do litoral oriental de Ática onde foi registrada a totalidade de mortes devido aos incêndios, e Kineta, uma área de floresta a oeste de Atenas.

Lá ajudam com a avaliação de necessidades, controlam as doações que recebem diariamente, dão informação sobre o que deve ser doado em cada momento e oferecem apoio geral às autoridades.

“Agora as necessidades das pessoas são imperativas: desde o alojamento e o apoio psicológico aos pagamentos de ajudas. Não há tempo a perder”, acrescentou Lyberaki.

Além disso, a partir de hoje as equipes também colaboram com a Câmara Municipal de Maratona para orientar os desabrigados pelos incêndios sobre as ajudas oferecidas pelo Estado grego.

Por enquanto, 41 pessoas continuam hospitalizadas após sofrerem queimaduras nos incêndios, os mais mortíferos da Europa neste século, entre elas uma criança.