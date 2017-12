Recorde de participação em eleições na Catalunha supera 81%

Barcelona – A participação nas eleições regionais realizadas nesta quinta-feira na comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha, atingiu um recorde histórico ao superar 81% do censo eleitoral, com 52,3% dos votos apurados, em um pleito caracterizado pela forte polarização do eleitorado.

Este número representa um aumento de mais de seis pontos em relação com a votação de 2015, que também foi um recorde na época, com 74,95%.

A grande mobilização eleitoral, que já era prevista na maioria das pesquisas, bateu inclusive o recorde de participação entre todas as disputas eleitorais realizadas na Espanha.

Até agora, a mais alta tinha sido nas eleições gerais em 1982, com 79,9%, quando ganhou o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) liderado pelo ex-presidente do governo espanhol Felipe González.

Cerca de 5,5 milhões de catalães estavam registrados para votar hoje para eleger o novo parlamento regional no pleito que foi convocado em 27 de outubro pelo governo espanhol para restabelecer a legalidade constitucional depois que o parlamento regional aprovou uma declaração ilegal de independência.