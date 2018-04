Rebelião em prisão no México deixa 7 policiais mortos e 10 presos feridos

Vera Cruz – Uma rebelião ocorrida na noite deste sábado em uma penitenciária do estado de Vera Cruz, no leste do México, deixou sete policiais mortos e pelo menos 10 réus feridos, informaram neste domingo as autoridades locais.

O motim começou por volta das 22h de sábado (0h de domingo em Brasília) na penitenciária estatal de La Toma, que fica no município de Amatlán de Los Reyes, onde 1.300 réus exigiram a destituição do diretor e do chefe da carceragem da prisão.

Agentes do grupo antimotim da Secretaria de Segurança Pública de Vera Cruz entraram na prisão para tentar controlar a revolta dos detentos.

O governo estadual, em comunicado de imprensa, informou que ao entrar, os policiais foram confrontados por presos que tinham se apropriado de algumas ferramentas de carpintaria e atearam fogo em colchões.

Sete policiais morreram durante a operação, que concluiu por volta das 6h locais deste domingo (8h em Brasília), quando as forças de segurança recuperaram o controle da penitenciária.

A queima de colchões, segundo a nota, “pode ter provocado asfixia nos policiais”. Peritos da Promotoria Geral do Estado estão analisando as causas da morte dos agentes.

De acordo com as informações que vieram à tona, pelo menos dez detentos ficaram feridos durante a operação. Nos arredores da prisão, membros da Polícia Federal, da Marinha do México, da Polícia Estadual e da Polícia Militar faziam a segurança das instalações para evitar que os familiares dos presos invadissem o local.

Familiares dos presos encararam as forças de segurança e exigiram que o governador Miguel Ángel Yunis chegasse ao local para informar sobre a situação.

O estado de Vera Cruz esteve imerso em uma espiral de violência na última década devido à presença de cartéis de narcotraficantes.