Rebeldes houthis alertam sobre novos ataques na Arábia Saudita

Rebeldes houthis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, alertaram hoje sobre possíveis novos ataques à infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita e pediram a empresas estrangeiras que têm negócios no país que se mantenham afastadas de suas instalações.

Porta-voz dos houthis, Yahia Sarie disse que instalações como a refinaria de Abqaiq e um importante campo petrolífero saudita, atingidos no fim de semana, “podem voltar a ser atacados a qualquer momento”.

Os houthis assumiram responsabilidade pelo ataque com drones na Arábia Saudita que comprometeu cerca de metade da produção de petróleo local. O ataque ocorreu no sábado (14).

O Irã vem negando participação no ataque, que ocorreu num momento de crescentes tensões relacionadas ao desmonte do acordo nuclear de Teerã com potências globais.