Rebeldes ucranianos anunciam recuo de armamento pesado

Donetsk – O comando das milícias da autoproclamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou nesta terça-feira o início da retirada em massa de seu armamento pesado da primeira linha da frente.

“Planejamos hoje retirar 96 peças de artilharia D-30 das zonas de Debaltsevo, Gorlovka, Donetsk e Telmanovo”, declarou o subchefe das milícias de Donetsk, Eduard Basurin, citado pela agência de notícias dos insurgentes pró-Rússia, “DAN”.

Basurin relatou que os obuses D-30, de 122 milímetros, serão posicionados, de acordo com os acordos de Minsk, a uma distância de 50 quilômetros da linha de frente correspondente ao dia 19 de setembro do ano passado.

Acrescentou que nos dias anteriores, por iniciativa própria e antes de prazo, as milícias reposicionaram mais de 30 unidades de armamento pesado, entre elas plataformas de lançamento de mísseis.

Ao mesmo tempo, Basurin afirmou que a parte ucraniana não fez os preparativos necessários para o recuo de seu armamento pesado.

O comando militar ucraniano, por sua vez, denunciou hoje que nas últimas 24 horas as milícias atacaram as posições das tropas governamentais em 12 oportunidades.

Segundo Kiev, o reposicionamento do armamento pesado, o segundo dos 13 pontos do acordo aprovado em Minsk, está condicionado ao cumprimento total do cessar-fogo.

“A primeira fase dos acordos de paz é o completo cessar-fogo. Assim que os terroristas (rebeldes pró-Rússia) deixarem de atacar nossas posições, cumpriremos o segundo ponto”, declarou ontem Anatoli Stelmaj, porta-voz do Exército ucraniano.