Ramaphosa é eleito presidente da África do Sul

Cyril Ramaphosa, de 65 anos, assumiu nesta quinta-feira como o quinto presidente da África do Sul após o apartheid. Líder do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), Ramaphosa foi confirmado pelo Parlamento e sucede Jacob Zuma, também do ANC, que renunciou ontem após sofrer intenção pressão do próprio partido.

Zuma, 75, ficou nove anos no poder, mas perdeu apoio em meio a várias denúncias de corrupção em seu governo. Ramaphosa, por sua vez, é um ex-líder sindical que se tornou um dos homens mais ricos da África do Sul, antes de se voltar para a política. Fonte: Dow Jones Newswires.