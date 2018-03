Rajoy diz não estar entusiasmado com possível eleição na Catalunha

Bruxelas – O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse que não está entusiasmado com a realização de outra eleição regional na Catalunha.

A região no nordeste espanhol, onde políticos pró-independência tentaram se separar de Madri no ano passado, realizou uma eleição em dezembro passado, mas ainda não tem um governo regional devido a disputas legais e políticas com o governo de Rajoy.

A maioria separatista do Parlamento da Catalunha não conseguiu, pela terceira vez, eleger seu candidato como presidente regional durante uma votação na quinta-feira. Com isso, houve uma contagem regressiva de dois meses para encontrar um líder e um governo. Caso contrário, outra eleição deve ser convocada.

Nesta sexta-feira, Rajoy comentou que não gostaria de repetir as eleições e disse que “as pessoas votam e os políticos têm o dever de resolver problemas, e não criar outros”.

Fonte: Associated Press.